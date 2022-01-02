Массовое похищение детей в Нигерии. 20 детей удалось освободить

09:01 02 Январь Киев, Украина

Жестокие нападения банд боевиков на людей, похищение детей, захват заложников – все это происходит сегодня в Нигерии. Как стало известно сегодня, 2 января, в штате Замфара на северо-западе страны была удачно проведена операция по освобождению похищенных ранее детей.

Операции полиции штата предшествовало сообщение о похищении пассажиров из пяти авто на перекрытой бандитами автомобильной трассе. Прибыв на место, полиция была вынуждена открыть стрельбу по преступникам. В результате боевых действий удалось вызволить 21 ребенка, которые в школьном авто ехали в школу в соседний штат Кацина.

По информации полиции, бандиты все еще содержат в плену неустановленное пока число заложников, среди которых находятся похищенные учитель и водитель школьного автобуса.

На ликвидацию бандитов направлены усиленные отряды полиции. Всех местных жителей просят оказывать содействие в поимке боевиков и освобождении пленников.