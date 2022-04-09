Массовое отравление во Львовской области – из 24 человек 7 детей

Пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации сообщает о массовом отравлении во Львовской области. На данный момент отравление зафиксировано у 24 человек. Из них 21 человек попали в больницу.
Все люди отравились после посещения ресторана «Барский кныш» в пгт Куликов Львовской области.
По данным департамента, с острой кишечной инфекцией госпитализированы 21 человек, еще три человека находятся на амбулаторном лечении. Состояние пациентов в больнице - средней тяжести с тенденцией к улучшению.
Напомним, ранее произошло массовое отравление в Харькове - около 80 человек попали в больницу после посещения ресторанов «Якитория» и «Мафия».
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