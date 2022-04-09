Массовое отравление во Львовской области – из 24 человек 7 детей

Пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации сообщает о массовом отравлении во Львовской области. На данный момент отравление зафиксировано у 24 человек. Из них 21 человек попали в больницу.

Все люди отравились после посещения ресторана «Барский кныш» в пгт Куликов Львовской области.

«По состоянию на 07:00 10 июля за медицинской помощью обратились 24 человека, в том числе 7 детей», - говорится в сообщении.

По данным департамента, с острой кишечной инфекцией госпитализированы 21 человек, еще три человека находятся на амбулаторном лечении. Состояние пациентов в больнице - средней тяжести с тенденцией к улучшению.

Напомним, ранее произошло массовое отравление в Харькове - около 80 человек попали в больницу после посещения ресторанов «Якитория» и «Мафия».