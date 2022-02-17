Массовое отравление в Коломые: госпитализирован 101 человек

11:07 25 Сентябрь Киев, Украина

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 24 сентября в городе Коломыя Ивано-Франковской области зафиксировано массовое отравление



По ее данным, в больницу с жалобой на отравление обратился 101 человек. Все пострадавшие перед этим ели в столовой Леон.



У всех пациентов диагностирована острая кишечная инфекция, 44 человека госпитализированы, остальные 57 находятся на амбулаторном лечении.