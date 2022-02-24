Массовое отравление в детском саду

12:34 01 Октябрь Киев, Украина

В детском саду райцентра Михайловка на Волыни от сильного отравления пострадало семеро детей в возрасте трех-четырех лет.



Поскольку инфекционное отделение в районе нет, все дети находятся дома под наблюдением родителей и врачей.

В дошкольном учреждении продолжаются проверки, оно не закрыто, хотя врачи предполагают, что дети могли отравиться пищей с пищеблока. Администрация детского сада такую возможность отвергает. Специалисты Госпродпотребслужбы взяли на анализ образцы из кухни и санузлов.



"Отобраны для исследования образцы воды, пробы пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды. Сейчас исследования еще продолжаются", — заявил начальник отдела ГУ Госпродспотребслужбы Волыни Назар Орел.