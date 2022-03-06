Массовое отравление детей в спортивном лагере под Одессой

12:08 06 Июнь Киев, Украина

Массовое отравление детей произошло в одном из лагерей под Одессой. Как сообщает пресс-служба полиции в Одесской области, с признаками пищевого отравления и интоксикацией в лечебное учреждение были госпитализированы шестеро детей в возрасте от 8 до 10 лет. Дети приехали в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях.

"Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство. Назначены экспертизы отобранных проб воды, пищи; сделаны смывы с оборудования столовой.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Черновицкой области массово отравились воспитанники детсада. К семейным врачам с симптомами пищевого отравления в целом обратились 28 человек - 2 взрослых и 26 детей.