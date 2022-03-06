Массовое отравление детей в спортивном лагере под Одессой

Массовое отравление детей произошло в одном из лагерей под Одессой. Как сообщает пресс-служба полиции в Одесской области, с признаками пищевого отравления и интоксикацией в лечебное учреждение были госпитализированы шестеро детей в возрасте от 8 до 10 лет. Дети приехали в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях.
Открыто уголовное производство. Назначены экспертизы отобранных проб воды, пищи; сделаны смывы с оборудования столовой.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Черновицкой области массово отравились воспитанники детсада. К семейным врачам с симптомами пищевого отравления в целом обратились 28 человек - 2 взрослых и 26 детей.
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