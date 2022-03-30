Массовое ДТП на Ровенщине

16:05 04 ноября Киев, Украина

Тройное ДТП с участием двух автомобилей Mercedes и одного Renault, перевернувшаяся скорая, которая торопилась на вызов и сотрудники ГУ ГСЧС области стали участниками происшествия, которое случилось около 10 часов утра на Ривненщине, в направлении села Александрия.



О случившемся сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Сотрудники оперативно-координационный центра ГУ ГСЧС области, возвращаясь с места тройного ДТП, случившегося сегодня утром возле села Александрия Ривненского района, увидели вблизи Житинского кольца перевернутый автомобиль скорой медицинской помощи.



Спасатели немедленно оказали первую доврачебную помощь двум травмированным фельдшерам, отключили клеммы аккумуляторных батарей в машине и вызвали на место происшествия сотрудников полиции", - сказано в сообщении.



Сообщается, что бригада скорой помощи направлялась на ДТП в село Александрия Ривненского района. Они как раз завезли травмированного в больницу г. Ривне с ДТП и возвращались обратно на место происшествия.



На место вызова были направлены два дежурных пожарно-спасательных отделения и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС.



4 человека были доставлены в медицинские учреждения. Погибших нет.



Сейчас все обстоятельства данного происшествия устанавливает полиция.