Массивные паутины окутали несколько городов Австралии

11:36 17 июня Киев, Украина

Очаровательное внешне и ужасное по своей сути явление поглотило несколько городов Австралии. Как сообщило агентство BBC, огромные сети паутины оплели пространство вокруг некоторых городов Австралии, пострадавших от наводнения.

По словам жителей региона Гипсленд, паутина появилась после многодневных ливней. В одном регионе сеть простиралось вдоль дороги более километра.

Эксперты говорят, что паутины образовались из-за инстинкта выживания пауков - они плетут их, чтобы подняться выше над уровнем земли.

"Паукам, живущим на земле, нужно очень быстро подняться выше. Шелковые нити цепляются за растения, и так они могут спастись", - рассказал старший куратор отдела насекомых из Музея Виктории Кен Уокер.

Пауки создали большие паутинные простыни, которые покрыли заболоченные территории между городами Сейл и Лонгфорд.

Ранее сообщалось, что в Австралии из-за наводнения тысячи пауков заползают в жилые дома.