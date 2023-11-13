Массированный удар по больнице в Херсоне: уничтожены транспортные средства

16:42 13 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



В результате обстрела был уничтожен автомобиль скорой помощи, а также другие транспортные средства. Российские военные совершили массированный удар по одной из больниц в Херсоне в понедельник, 13 ноября.Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.В результате обстрела был уничтожен автомобиль скорой помощи, а также другие транспортные средства.

"Российская армия провела массированный обстрел центральной части Херсона, в результате чего шесть человек получили ранения", сообщил Продукин. Погибли 62-летняя женщина и 45-летний мужчина, получившие тяжелые ранения.

По словам Продукина, два мужчины были госпитализированы в хирургическое отделение. У 62-летнего пострадавшего травмы ног, в то время как у 64-летнего мужчины - ранения в области живота.



Кроме того, в больницу доставлены 50-летний мужчина и 67-летняя женщина, чье состояние оценено медиками как удовлетворительное.