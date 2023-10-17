Массированный удар оккупантов по Херсону: четверо раненых

15:09 17 октября Киев, Украина

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Херсону , что привело к ранениям четырех человек, согласно заявлениям председателя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, начальника местной военной администрации Романа Мрочко и официальным данным.

"По предварительной информации, в результате масштабной атаки на Херсон со стороны российских вооруженных сил пострадали пять человек, один из которых был госпитализирован в серьезном состоянии", - сообщил Мрочко.

Позже информация была уточнена, и уточненные данные говорят о ранениях четырех человек.



Прокудин также отметил, что в ходе обстрела пострадали два сотрудника охранной фирмы, находившихся в служебном автомобиле в момент атаки.



Среди пострадавших также 47-летний мужчина, который был доставлен в хирургическое отделение с осколочными ранами обеих голеней. Состояние этого пострадавшего оценивается как средней тяжести.