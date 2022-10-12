Массированный ракетный удар по Украине унес не менее 10 жизней – Нацполиция

14:02 10 октября Киев, Украина

В результате ракетных ударов российской федерации по Украине 10 октября, по данным полиции, не менее 10 украинцев погибли, еще около 60 получили ранения. Об этом спикер Нацполиции Марьяна Рева сообщила в эфире национального телемарафона.

"Если мы говорим о всей Украине, то, кроме Киева, зафиксированы попадания еще в 14 регионах страны. Всего, по состоянию на сейчас, мы можем говорить о десяти погибших и около шести десятков раненых людей по всей Украине в результате ракетных попаданий", - сообщила Рева.

На местах взрывов работают полицейские, которые фиксируют военные преступления россии.

Отметим, что воздушная тревога по всей Украине, начавшаяся около 7.00 10 октября, длилась более пяти с половиной часов.

Напомним, оккупанты сегодня выпустили по Украине 83 ракеты, из них 43 уничтожены.