Массированный ракетный удар по Украине унес не менее 10 жизней – Нацполиция

В результате ракетных ударов российской федерации по Украине 10 октября, по данным полиции, не менее 10 украинцев погибли, еще около 60 получили ранения. Об этом спикер Нацполиции Марьяна Рева сообщила в эфире национального телемарафона.
На местах взрывов работают полицейские, которые фиксируют военные преступления россии.
Отметим, что воздушная тревога по всей Украине, начавшаяся около 7.00 10 октября, длилась более пяти с половиной часов.
Напомним, оккупанты сегодня выпустили по Украине 83 ракеты, из них 43 уничтожены.
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