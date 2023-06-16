Массированные обстрелы Херсонской области: один погибший

За последние 24 часа, российские военные силы осуществили 57 обстрелов Херсонской области, и в результате этих атак один человек погиб.
Информацию об этом предоставил председатель Херсонской областной военной администрации, Александр Прокудин, через свой канал в Телеграмме.
По его словам, за прошедшие сутки противник произвел 57 обстрелов, выпустив 318 снарядов из различных видов тяжелой артиллерии, "Градов", танков, беспилотных летательных аппаратов и авиации.
Херсон был обстрелян четыре раза, с общим количеством выпущенных снарядов составляющим 22.
Информацию об этом предоставил председатель Херсонской областной военной администрации, Александр Прокудин, через свой канал в Телеграмме.
По его словам, за прошедшие сутки противник произвел 57 обстрелов, выпустив 318 снарядов из различных видов тяжелой артиллерии, "Градов", танков, беспилотных летательных аппаратов и авиации.
Херсон был обстрелян четыре раза, с общим количеством выпущенных снарядов составляющим 22.
Прокудин также отметил, что из освобожденных от российской оккупации территорий области было успешно эвакуировано еще 79 человек.
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