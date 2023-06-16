Массированная атака рф на Днепропетровщину: значительный ущерб и предотвращение жертв

10:04 26 мая Киев, Украина

В ночь на 26 мая войска рф осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, применяя ракетные удары и дроны, что привело к значительному ущербу в областном центре.



Сообщение об этом было представлено Сергеем Лысаком, председателем Областной Военной Администрации.

"Ночью Днепру было нанесено серьезное вред, один из частных домов был охвачен пламенем, однако пожар был успешно потушен. Два дома и автомобиль получили повреждения. Были также зафиксированы пожары на двух частных предприятиях, но огонь удалось быстро локализовать силами пожарных", - подчеркнул Лысак.



В результате атаки также пострадала заправка, а один из ее сотрудников получил ранения. Транспортное предприятие претерпело значительные разрушения.

"В настоящий момент проводятся обследования территорий, и информация о масштабах ущерба уточняется", - отметил Лысак.