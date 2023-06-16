Массированная атака рф на Днепропетровщину: значительный ущерб и предотвращение жертв

В ночь на 26 мая войска рф осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, применяя ракетные удары и дроны, что привело к значительному ущербу в областном центре.
Сообщение об этом было представлено Сергеем Лысаком, председателем Областной Военной Администрации.
Сообщение об этом было представлено Сергеем Лысаком, председателем Областной Военной Администрации.
В результате атаки также пострадала заправка, а один из ее сотрудников получил ранения. Транспортное предприятие претерпело значительные разрушения.
Он также добавил, что вражеские обстрелы Никопольщины не прекращаются, и в эту ночь Марганецкая громада была атакована беспилотниками.
К счастью, инцидент не унес жертв. Глава Областной Военной Администрации также отметил успешную работу системы ПВО, по предварительным данным, военные Воздушного Командования Восток сбили пять крылатых ракет и шесть беспилотников "Шахед".
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