Массированная атака рашистов на Днепр: повреждения и пострадавшие

08:32 22 мая Киев, Украина





В результате ночной операции, бойцы из Воздушного Командования "Восток" успешно сбили 15 беспилотных летательных аппаратов и 4 крылатые В ночь на 22 мая, российские войска провели масштабную атаку на Днепр и его окрестности. Мирные жители слышали более 15 взрывов, о чем заявил глава Днепропетровской областной администрации, Сергей Лысак.В результате ночной операции, бойцы из Воздушного Командования "Восток" успешно сбили 15 беспилотных летательных аппаратов и 4 крылатые ракеты . Однако, к сожалению, произошли и "прилеты".

В Днепровском районе пострадал 27-летний мужчина, получивший ранение в результате ракетного удара. Его состояние оценивается как средней тяжести, и он находится в больнице для получения необходимой медицинской помощи.



Также пострадали здания спасательного подразделения, два из которых были охвачены пламенем, но быстро потушены. Более 10 грузовых и легковых автомобилей, а также равное количество специализированной техники получили повреждения.

Также были повреждены 25 личных автомобилей и 2 автобуса. В одной из частных компаний в Днепре также произошло попадание. Три здания были серьезно повреждены.



В Илларионовской общине Синельниковского района произошло падение беспилотного летательного аппарата, а также были обнаружены обломки ракеты.

В результате происшествия пострадали 7 человек, в том числе женщины в возрасте 52 и 70 лет, которые находятся в больнице. Также повреждены 3 личных дома и 9 многоквартирных зданий.



Кроме того, пострадали детский сад, несколько магазинов и административные здания. В результате этих событий было повреждено 6 автомобилей. В настоящее время продолжается обследование территории.