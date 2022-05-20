Масштабы разрушений и число жертв землетрясения на Гаити увеличились

08:24 17 августа Киев, Украина

Как сообщил глава управления гражданской защиты Гаити Джерри Чендлер, число жертв произошедшего в субботу землетрясения продолжает расти. На понедельник, 16 августа, количество погибших составило более 1 400 человек.

По его словам, подземные толчки разрушили некоторые города и вызвали оползни, которые препятствовали спасательным мероприятиям.

Всего на данный момент власти страны заявляют о 1 419 жертвах бедствия.

Агентство гражданской защиты Карибского бассейна сообщило о росте количества пострадавших - до 6 000. У многих - тяжелые травмы.

Кроме того, более 7 000 домов были разрушены и почти 5 000 повреждены в результате землетрясения, из-за чего около 30 000 семей остались без крыши над головой.

Разрушенными оказались больницы, школы, офисы и церкви. В стране повреждены дороги, наблюдаются проблемы с подачей электричества, власти говорят о дефиците питьевой воды и медикаментов.

Напомним, в субботу у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощутили жители столицы республики - Порт-о-Пренса.