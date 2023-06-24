Масштабный пожар в военной части во Фрязино в Подмосковье – соцсети

09:26 24 июня Киев, Украина

Не зависимо от сезона в россии пылают пожары. При этом зачастую эти пожары сопровождаются звуками взрывов ("хлопками"). Очередной пожар разгорелся на базе военной части в ночь на субботу, 24 июня. Официальных сообщений пока нет, но видео пожара распространяется в соцсетях.

Отмечается, что пожар вспыхнул в военной части во Фрязино, в Московской области, однако информация нуждается в уточнении.

Очевидцы также сообщают о предполагаемых взрывах перед началом пожара.

Напомним, в мае в Москве и Подмосковье также часто происходили пожары. В частности, горело здание военкомата. А в конце мая в Москве произошло сразу несколько пожаров. Добавим, что 20 июня в Котовске в Тамбовской области рф произошел пожар на пороховом заводе. В результате взрыва погибли пять человек, еще 12 — ранены.