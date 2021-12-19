Масштабный пожар в Египте. Видео

13:59 15 Июль Киев, Украина

В Египте разорвался трубопровод, в результате чего образовалось "озеро" нефти, из-за несвоевременного реагирования местных властей произошло возгорание и взрыв , сгорело минимум тридцать автомобилей, семнадцать человек получили ожоги.

Вероятно, поток сырой нефти просочился из разорванного трубопровода на проезжую часть, где топливо вспыхнуло от случайно сигареты или интенсивного движения. В считаные минуты пламя распространилось на огромную территорию, загорелись десятки машин.

Министерство здравоохранения Египта сообщило, что минимум 17 человек с ожогами и отравлением дымом были доставлены в больницу, большинство из них водители.

Власти страны заявили, что проведут расследование, чтобы установить точные причины катастрофы.