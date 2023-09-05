Масштабный пожар в Андреевском лесничестве на Николаевщине: 20 гектаров в огне

В Николаевской области произошел масштабный пожар, который охватил территорию Андреевского лесничества. Это происшествие было зафиксировано 21 августа согласно сообщению регионального управления ГСЧС.
На текущий момент, оценочная площадь горения составляет примерно 20 гектаров, данные получены к 15:00.
Для тушения пожара задействованы 85 пожарных и 14 единиц пожарной техники. Кроме того, помощь в ликвидации огня оказывают работники лесной отрасли.
Для контроля и мониторинга ситуации используются квадрокоптеры, а также специализированный квадроцикл.
На текущий момент, оценочная площадь горения составляет примерно 20 гектаров, данные получены к 15:00.
Для тушения пожара задействованы 85 пожарных и 14 единиц пожарной техники. Кроме того, помощь в ликвидации огня оказывают работники лесной отрасли.
Для контроля и мониторинга ситуации используются квадрокоптеры, а также специализированный квадроцикл.
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