Масштабный пожар под Одессой: горят торговые склады сети АТБ

12:21 01 августа Киев, Украина

В настоящее время в Украине, как и во многих странах, стоит жаркая, пожароопасная погода. Об опасности возникновения пожаров постоянно предупреждает ГСЧС. Сегодня, 1 августа, Одесское региональное управление ГСЧС сообщило о том, что в селе Нерубайское Одесского района вспыхнул масштабный пожар на складах.

Указано, что с огнем борются 70 пожарных. Тушение осложнено порывистым ветром. Пламя быстро распространяется внутри сооружения.

Позже спасатели заявили о локализации пожара. По их данным, огонь охватил 10 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

В свою очередь местное издание Думская информирует, что загорелся складской комплекс, принадлежащий группе компаний АТБ. Его площадь – 37,8 тыс. кв. м.

Ранее на этой неделе в Черниговской области дети случайно сожгли дом и авто. Также огонь уничтожил деревянные опоры Укртелекома и Черниговоблэнерго.