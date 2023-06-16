Масштабные обстрелы на Херсонщине: повреждены школы, дома культуры и предприятия

На Херсонщине произошла серия обстрелов, в результате которых пострадали школы, дома культуры и предприятия.
Полиция Херсонской области подтверждает информацию о вражеских атаках, которые повлекли за собой также повреждения на АЗС и жилых домах.
В результа-те обстрелов несколько сел остались без электричества и водоснабжения.
Отмечается, что захватчики использовали ствольную артиллерию и минометы, а также выпустили управляемые бомбы с авиации по городу Берислав.
В результате атаки погибли два человека и ранены трое.
Полиция начала расследование и открыла 37 уголовных производств по статье 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
Полиция Херсонской области подтверждает информацию о вражеских атаках, которые повлекли за собой также повреждения на АЗС и жилых домах.
В результа-те обстрелов несколько сел остались без электричества и водоснабжения.
Отмечается, что захватчики использовали ствольную артиллерию и минометы, а также выпустили управляемые бомбы с авиации по городу Берислав.
В результате атаки погибли два человека и ранены трое.
Полиция начала расследование и открыла 37 уголовных производств по статье 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
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