Масштабные обстрелы на Херсонщине: повреждены школы, дома культуры и предприятия

12:09 24 мая Киев, Украина

На Херсонщине произошла серия обстрелов, в результате которых пострадали школы, дома культуры и предприятия.

Полиция Херсонской области подтверждает информацию о вражеских атаках, которые повлекли за собой также повреждения на АЗС и жилых домах.

В результа-те обстрелов несколько сел остались без электричества и водоснабжения.

Отмечается, что захватчики использовали ствольную артиллерию и минометы, а также выпустили управляемые бомбы с авиации по городу Берислав.

В результате атаки погибли два человека и ранены трое.

Полиция начала расследование и открыла 37 уголовных производств по статье 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.