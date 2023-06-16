Масштабные обстрелы на Херсонщине: повреждены школы, дома культуры и предприятия

12:09 24 мая Киев, Украина

На Херсонщине произошла серия обстрелов, в результате которых пострадали школы, дома культуры и предприятия.



Полиция Херсонской области подтверждает информацию о вражеских атаках, которые повлекли за собой также повреждения на АЗС и жилых домах.



В результа-те обстрелов несколько сел остались без электричества и водоснабжения.



Отмечается, что захватчики использовали ствольную артиллерию и минометы, а также выпустили управляемые бомбы с авиации по городу Берислав.



В результате атаки погибли два человека и ранены трое.



Полиция начала расследование и открыла 37 уголовных производств по статье 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.