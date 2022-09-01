Масштабное ДТП в турецком Мардине унесло жизни более 30 человек

12:47 21 августа Киев, Украина

Число жертв в результате крупной аварии с участием грузовика в турецком городе Мардин существенно возросло. Об этом сообщило агентство Reuters в ночь на воскресенье, 21 августа.

Сейчас известно по меньшей мере о 32 погибших и 20 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия.

Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что Генеральная прокуратура Деррика инициировала судебное расследование из-за ДТП.

Напомним, 20 августа грузовик, у которого отказали тормоза, врезался в толпу людей в городе Мардин после столкновения с двумя автомобилями. Изначально сообщалось о 16 погибших и 29 пострадавших.

Ранее в Пакистане в аварии с автобусом и нефтяной цистерной погибли 20 человек, выжили шестеро.