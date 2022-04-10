Масштабное ДТП в США: сгорели 29 автомобилей

18:18 13 ноября Киев, Украина

В штате Миннесота произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 29 автомобилей сгорели дотла.

По предварительной версии происшествие спровоцировали снег и сильный ветер, заставший водителей врасплох.



Отмечается, что сначала не смогли справиться с управлением на скользкой дороге водители двух грузовиков. Они столкнулись, перегородив часть шоссе. Затем в них, по инерции, один за другим врезались легковые автомобили и другие грузовики.





Осложнило ситуацию то, что у одного из грузовиков вспыхнул моторный отсек. Пламя в считаные минуты охватило весь автомобиль и перекинулось на соседние.