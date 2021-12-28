Масштабное ДТП в Киеве на проспекте Лобановского

08:30 28 Декабрь Киев, Украина

Во вторник, 28 декабря, произошло серьезное ДТП на проспекте Лобановского в Киеве

Об этом сообщает «Киев оперативный» .



Авария произошла в направлении Севастопольской площади. Здесь столкнулись несколько автомобилей. Куски поврежденного транспорта разбросаны по всей дороге.



ДТП заняло сразу все полосы. В связи с чем движение транспорта серьезно усложнено.



Информация о пострадавших отсутствует.



На месте работает полиция.



Впоследствии появилось видео момента ДТП. На нем видно, что автомобиль Skoda начало заносить, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.