Масштабное ДТП в Киеве на проспекте Лобановского

Об этом сообщает «Киев оперативный» .
Авария произошла в направлении Севастопольской площади. Здесь столкнулись несколько автомобилей. Куски поврежденного транспорта разбросаны по всей дороге.
ДТП заняло сразу все полосы. В связи с чем движение транспорта серьезно усложнено.
Информация о пострадавших отсутствует.
На месте работает полиция.
Впоследствии появилось видео момента ДТП. На нем видно, что автомобиль Skoda начало заносить, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
Авария произошла в направлении Севастопольской площади. Здесь столкнулись несколько автомобилей. Куски поврежденного транспорта разбросаны по всей дороге.
ДТП заняло сразу все полосы. В связи с чем движение транспорта серьезно усложнено.
Информация о пострадавших отсутствует.
На месте работает полиция.
Впоследствии появилось видео момента ДТП. На нем видно, что автомобиль Skoda начало заносить, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
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