Масштабное ДТП в Ивано-Франковске

Ивано-Франковская облгосадминистрация сообщила о масштабном ДТП с участием пяти легковых автомобилей. Столкновение произошло в четверг, 1 октября, около 19:50 на улице Галицкой. В результате происшествия получили травмы двое детей — 10 и 11 лет. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.
На место происшествия прибыла скорая помощь, поскольку есть пострадавшие. По свидетельствам очевидцев, это двое детей, однако, управление ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщает об одном пострадавшем ребенке, который был госпитализирован в медицинское учреждение.
По данным местного издания "Галка", одного человека зажало в изувеченном авто. Предварительно известно, что кроссовер Hyundai влетел в Renault Kangoo, и уже после того столкнулся с другими авто — Volkswagen Golf, Volkswagen Bora, Mercedes-Benz.
/>
На место происшествия прибыла скорая помощь, поскольку есть пострадавшие. По свидетельствам очевидцев, это двое детей, однако, управление ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщает об одном пострадавшем ребенке, который был госпитализирован в медицинское учреждение.
По данным местного издания "Галка", одного человека зажало в изувеченном авто. Предварительно известно, что кроссовер Hyundai влетел в Renault Kangoo, и уже после того столкнулся с другими авто — Volkswagen Golf, Volkswagen Bora, Mercedes-Benz.
/>
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии