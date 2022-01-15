Масштабное ДТП под Киевом: пятеро погибли и около 20 человек пострадали

Трагический случай произошел сегодня ночью в Бориспольском районе Киевской области. Как сообщила пресс-служба патрульной полиции, при столкновении нескольких транспортных средств, среди которых были грузовые и пассажирские, погибли пять человек. Не менее 20 человек получили травмы.
Отмечается, что авария произошла в начале четвертого на 47 км автодороги М-03. Там столкнулись четыре транспортных средства: два грузовика, микроавтобус и легковушка.
В результате столкновения пять человек погибли, 20 были травмированы. На месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.
В то же время ГСЧС сообщает, что в аварии погибли четыре человека, а не пять, как указывает полиция, и 12 пострадавших.
Напомним, накануне в Киевской области также случилось крупное ДТП с участием четырех транспортных средств, в котором погибли два человека.
Ранее в Днепропетровской области три человека погибли в ДТП. Водитель автомобиля Mercedes-Benz внезапно выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 21099.
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