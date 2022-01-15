Масштабное ДТП под Киевом: пятеро погибли и около 20 человек пострадали

12:26 11 Сентябрь Киев, Украина

Трагический случай произошел сегодня ночью в Бориспольском районе Киевской области. Как сообщила пресс-служба патрульной полиции, при столкновении нескольких транспортных средств, среди которых были грузовые и пассажирские, погибли пять человек. Не менее 20 человек получили травмы.

Отмечается, что авария произошла в начале четвертого на 47 км автодороги М-03. Там столкнулись четыре транспортных средства: два грузовика, микроавтобус и легковушка.

"По предварительным данным водитель DAF FT95, двигавшийся в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ", - говорится в сообщении.

В результате столкновения пять человек погибли, 20 были травмированы. На месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

В то же время ГСЧС сообщает, что в аварии погибли четыре человека, а не пять, как указывает полиция, и 12 пострадавших.

"11 сентября в 3:10 вблизи с.Иванков Бориспольского района в результате столкновения грузового автомобиля, микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 4 человека и 12 пострадали, которые госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Киевской области также случилось крупное ДТП с участием четырех транспортных средств, в котором погибли два человека.

Ранее в Днепропетровской области три человека погибли в ДТП. Водитель автомобиля Mercedes-Benz внезапно выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 21099.