Масштабная трагедия в Индии: более 200 погибших и 900 пострадавших

Масштабное крушение поездов произошло вечером 2 июня в Индии. В районе города Баласор столкнулись сразу три состава. Пассажирский поезд Бангалор-Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с пассажирским поездом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд Коромандельский экспресс, следовавший из Калькутты в Ченнай.

По сообщению Times of India, на утро субботы, 3 июня, количество погибших при столкновении поездов превысило 200 человек, пострадавших - 900.

Все медицинские учреждения и больницы в Баласоре и его окрестностях предупреждены о готовности принять пострадавших.

Власти опасаются, что многие пассажиры могут оставаться заблокированными в поврежденных вагонах, сейчас идет спасательная операция.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава пожарной службы штата Одиша Судханша Саранги заявил, что пострадавших много.

"Есть много серьезных травм, травм головы. Очень печальный инцидент, и прогноз плохой", - сказал он.

Отмечается, что поиски людей продолжаются. Ведь многие могут оставаться под завалами после столкновения поездов.

Исполнительный директор Индийских железных дорог Амитабх Шарма отметил, что сейчас сложно оценить точное количество жертв и пострадавших.