Масштабная спецоперация в Днепре: задержаны "смотрящие" и криминальные "авторитеты"

Силовики Днепропетровской области провели масштабную операцию, в ходе которой были задержаны 6 человек, еще 16 сообщили о подозрении.
Среди задержанных — так называемые "смотрящие", криминальные "авторитеты", сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
Оперативники в течение 8 месяцев собирали доказательства причастности криминальных "авторитетов" к организации и деятельности группировки. Его участники "работали" на территории нескольких областей.
В целом они требовали средства с предпринимателей и фермеров. За это обещали "крышевать". Также они собирали средства для пополнения "воровского общака".
Организатором группировки стал так называемый "смотрящий" из города Никополь с богатым уголовным прошлым за плечами. Среди его доверенных лиц — жена организатора, криминальные "авторитеты", так называемые "смотрящие" по городам, районам и исправительными учреждениями.
Каждый из них отвечал за свой "фронт" работы. Они подыскивали фермеров, которых можно было обложить "данью". Они занимались выбиванием долгов, которых не было, а также предлагали услуги по защите от других преступных групп. Установлено 7 человек, часть из которых отбывает наказание в исправительной колонии на территории другой области.
1 апреля полицейские провели первый этап масштабной спецоперации по нейтрализации преступного влияния на территории области, к которой были привлечены более 250 сотрудников.
Всего было проведено 43 санкционированные обыски по месту жительства и наказания фигурантов.
Семи подозреваемым уже избраны меры пресечения: шестерым — содержание под стражей, еще одному — домашний арест.
Разбирательство в отношении других участников — продолжается.
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