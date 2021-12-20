Масштабная спецоперация в Днепре: задержаны "смотрящие" и криминальные "авторитеты"

18:43 05 Апрель Киев, Украина

Силовики Днепропетровской области провели масштабную операцию, в ходе которой были задержаны 6 человек, еще 16 сообщили о подозрении.

Среди задержанных — так называемые "смотрящие", криминальные "авторитеты", сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

"Смотрящие" через доверенных лиц "терроризировали" предпринимателей и фермеров региона, заставляя их платить "дань", организовывали выполнение преступлений на заказ, наладили каналы поставок запрещенных вещей в тюрьмы", — сообщают в полиции.

Оперативники в течение 8 месяцев собирали доказательства причастности криминальных "авторитетов" к организации и деятельности группировки. Его участники "работали" на территории нескольких областей.



В целом они требовали средства с предпринимателей и фермеров. За это обещали "крышевать". Также они собирали средства для пополнения "воровского общака".

Организатором группировки стал так называемый "смотрящий" из города Никополь с богатым уголовным прошлым за плечами. Среди его доверенных лиц — жена организатора, криминальные "авторитеты", так называемые "смотрящие" по городам, районам и исправительными учреждениями.

Каждый из них отвечал за свой "фронт" работы. Они подыскивали фермеров, которых можно было обложить "данью". Они занимались выбиванием долгов, которых не было, а также предлагали услуги по защите от других преступных групп. Установлено 7 человек, часть из которых отбывает наказание в исправительной колонии на территории другой области.



1 апреля полицейские провели первый этап масштабной спецоперации по нейтрализации преступного влияния на территории области, к которой были привлечены более 250 сотрудников.



Всего было проведено 43 санкционированные обыски по месту жительства и наказания фигурантов.

"По результатам проведения спецоперации полицейские задержали шесть человек -" смотрящие ", криминальные" авторитеты "и другие участники группировки. Изъяли различное оружие, сотни патронов различного калибра, 5 автомобилей, 60 телефонов, наркотики и психотропы, а также деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн ", — говорится в сообщении.

Семи подозреваемым уже избраны меры пресечения: шестерым — содержание под стражей, еще одному — домашний арест.



Разбирательство в отношении других участников — продолжается.