Масштабная авария в Днепре: четыре авто и жертвы

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, вчера вечером сотрудники службы спасения выезжали на крупную аварию. Происшествие случилось в Индустриальном районе Днепра. На проспекте Слобожанском столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. В результате один человек погиб и еще двое пострадали.

На месте спасатели выяснили, что столкнулись легковушки Mitsubishi Lancer, Hyundai, Nissan и ЗАЗ Таврия.

Сотрудники ГСЧС достали пострадавших водителей из поврежденных автомобилей Nissan и Hyundai, а также погибшего водителя из Mitsubishi. Пострадавших госпитализировали.

На месте работали восемь спасателей и две единицы техники.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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