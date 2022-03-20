Масштабная авария на Николаевщине: столкнулись три легковушки и фура, есть жертвы

На Николаевщине в результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека, есть травмированные, в том числе дети.
В понедельник, 21 июня, на трассе «Одесса-Николаев» возле села Счастливое столкнулись три легковых автомобиля: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia и грузовик DAF. В результате аварии погибло два человека, еще четверо получили травмы.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.
Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства автоаварии устанавливаются.
Сейчас на месте происшествия работают следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, криминалисты, медики и спасатели, которые деблокируют тела.
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