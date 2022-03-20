Масштабная авария на Николаевщине: столкнулись три легковушки и фура, есть жертвы

18:48 21 июня Киев, Украина

На Николаевщине в результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека, есть травмированные, в том числе дети.

В понедельник, 21 июня, на трассе «Одесса-Николаев» возле села Счастливое столкнулись три легковых автомобиля: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia и грузовик DAF. В результате аварии погибло два человека, еще четверо получили травмы.



Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.

"В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести, в том числе двое детей 2005 и 2013 года рождения. Двое граждан погибли, это водитель и пассажир Chery Tiggo", - говорится в сообщении.

Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства автоаварии устанавливаются.



Сейчас на месте происшествия работают следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, криминалисты, медики и спасатели, которые деблокируют тела.