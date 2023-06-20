Масштабная атака на Запорожье: повреждения мест отдыха, коммуникаций и техники

В ночь на 20 июня, российские оккупанты нанесли масштабную воздушную атаку на Запорожье и его пригород. Повреждения получили коммуникационные системы и объекты частной собственности. Без жертв.
Информацию о происшествии опубликовал Юрий Малашко, председатель Запорожской областной военной администрации, через мессенджер Telegram.
Воздушная атака привела к повреждению коммуникационных систем, частной собственности и сельскохозяйственной техники, а также затронула популярные места отдыха в регионе.
Однако, радует то, что не поступило сообщений о пострадавших людях.
Глава Запорожской областной военной администрации отметил, что специалисты уже приступили к работе по ликвидации последствий этой вражеской атаки.
Информацию о происшествии опубликовал Юрий Малашко, председатель Запорожской областной военной администрации, через мессенджер Telegram.
Воздушная атака привела к повреждению коммуникационных систем, частной собственности и сельскохозяйственной техники, а также затронула популярные места отдыха в регионе.
Однако, радует то, что не поступило сообщений о пострадавших людях.
Глава Запорожской областной военной администрации отметил, что специалисты уже приступили к работе по ликвидации последствий этой вражеской атаки.
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