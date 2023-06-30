Массажист изнасиловал 15-летнего мальчика в оздоровительно-реабилитационном центре

В Броварах, на территории оздоровительно-реабилитационного центра, мастер массажа во время сеанса изнасиловал 15-летнего парня. После содеянного он приказал потерпевшему никому не рассказывать о случившемся.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Полиция Киевщины установила, что подросток из-за определенных проблем со здоровьем долгое время посещал процедуру массажа. Во время очередного сеанса, на который несовершеннолетний пришел сам, насильник воспользовался беспомощным состоянием ребенка и в целях удовлетворения своей половой страсти совершил действия сексуального характера.
Мужчине сообщено о подозрении по факту изнасилования несовершеннолетнего. В настоящее время подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
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