Массажист изнасиловал 15-летнего мальчика в оздоровительно-реабилитационном центре

12:33 30 июня Киев, Украина

В Броварах, на территории оздоровительно-реабилитационного центра, мастер массажа во время сеанса изнасиловал 15-летнего парня. После содеянного он приказал потерпевшему никому не рассказывать о случившемся.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Полиция Киевщины установила, что подросток из-за определенных проблем со здоровьем долгое время посещал процедуру массажа. Во время очередного сеанса, на который несовершеннолетний пришел сам, насильник воспользовался беспомощным состоянием ребенка и в целях удовлетворения своей половой страсти совершил действия сексуального характера.

Мужчине сообщено о подозрении по факту изнасилования несовершеннолетнего. В настоящее время подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.