Масса смертей – жатва Хэллоуина в Сеуле

11:34 30 октября Киев, Украина

Число погибших в результате давки на праздновании Хэллоуина в столице Южной Кореи увеличилось до 149, среди них два иностранца. Об этом сообщил представитель властей Сеула в эфире телеканала YTN в воскресенье, 30 октября.

По обновленным данным, 76 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больницах, в том числе 15 граждан других государств. Каких именно, не указано.

Как информировал телеканал, на место трагедии в центре Сеула были направлены около 1700 медиков и спасателей и 140 машин скорой помощи и пожарной охраны.

Отмечается, что спасатели проводили реанимационные мероприятия прямо на улице. При этом смерть около 70 человек была констатирована на месте происшествия, остальные умерли в дороге или в госпиталях.

Возраст большинства жертв не превышает 30 лет.

Первые лица Южной Кореи провели экстренное совещание из-за произошедшего. Президент страны Юн Сок Ель призвал оперативно установить личности всех погибших и пострадавших и информировать их родственников, а также провести тщательное расследование инцидента.

Напомним, трагедия произошла накануне. В узком переулке в центре Сеула образовалась давка, предварительно, из-за того, что в одном из баров якобы находилась местная "звезда".