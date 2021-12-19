Машина "всмятку": В Ивано-Франковской области, 17 ноября, пассажир припаркованного автомобиля MAZDA скончался на месте (ФОТО)

В ночь на 17 ноября в Ивано-Франковской области случилось смертельное ДТП. Водитель автомобиля Mercedes Sprinter влетел в припаркованную машину. Смертельные травмы получил пассажир на заднем сидении MAZDA. Виновника аварии и еще одного пострадавшего забрали в отделение скорой помощи.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 26-лет направлялся в сторону города Яремче. В городе Надворная Ивано-Франковской области на улице Соборной владелец движущегося автотранспорта не справился с управлением и на всей скорости влетел в бампер припаркованной машины MAZDA CX-7. От удара Mercedes отбросило на дорогу, после чего он въехал в стену жилого дома.