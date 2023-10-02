Мародерил и помогал оккупантам: СБУ задержала жителя Харьковщины

Во время оккупации Харьковщины ранее судимый 29-летний житель одного из поселков Богодуховского района добровольно пошел на сотрудничество с агрессором.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
После захвата населенного пункта, он помогал российским захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных заграждений. Среди заминированных участков находились местные дороги и проезжие части, которыми пользовались мирные жители района.
Кроме того, он «сдавал» захватчикам адреса участников сопротивления в регионе. После этого рашисты похищали людей и увозили их в российские застенки.
Также злоумышленник вместе с оккупантами грабил дома односельчан, выехавших на то время на подконтрольную Украине территорию. Во время мародерства его участники угоняли авто, выносили бытовую технику, мебель и другое частное имущество граждан.
После освобождения района приспешник агрессора пытался «залечь на дно», чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно установили его местонахождение и задержали.
В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
После захвата населенного пункта, он помогал российским захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных заграждений. Среди заминированных участков находились местные дороги и проезжие части, которыми пользовались мирные жители района.
Кроме того, он «сдавал» захватчикам адреса участников сопротивления в регионе. После этого рашисты похищали людей и увозили их в российские застенки.
Также злоумышленник вместе с оккупантами грабил дома односельчан, выехавших на то время на подконтрольную Украине территорию. Во время мародерства его участники угоняли авто, выносили бытовую технику, мебель и другое частное имущество граждан.
После освобождения района приспешник агрессора пытался «залечь на дно», чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно установили его местонахождение и задержали.
В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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