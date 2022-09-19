Мариупольских мужчин начинают хватать и записывать в ополчение просто на улице - мэр

10:47 19 сентября Киев, Украина

В Мариупольском районе захватчики начали принудительную мобилизацию.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Если раньше мариупольских мужчин пытались заманить на войну против Украины разными предложениями трудоустройства, например, в охранные структуры или МЧС, то теперь, по словам Андрющенко, их начинают хватать и записывать в ополчение просто на улице.