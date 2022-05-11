Мариуполь: мужчина захватил заложников и угрожал взорвать отделение банка

19:17 10 декабря Киев, Украина

Сегодня, 10 декабря в городе Мариуполе Донецкой области мужчина с ножом и неизвестным предметом напал на отделение банка , взял в заложники трех работниц и требовал прибытия руководства полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.



Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, лежало взрывное устройство. После этого мужчина закрыл трех работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будут выполнены его требования. Нападавший требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов.



Через пять минут после этого прибыли правоохранители, спасатели и другие экстренные службы. В ходе переговоров полицейские предложили обменять женщин на себя. На это злоумышленник не согласился и вел себя агрессивно, после чего выдвинул новое требование: позвонить в город Торецк, где он жил раньше.



После этого было принято решение задерживать нападавшего. Это удалось и мужчину обезвредили, а заложниц освободили. Нападавшим оказался 30-летний житель города Торецк. Коробку, которую он имел при себе, проверили взрывотехники и не обнаружили там опасных предметов.



Сейчас по факту инцидента продолжаются следственные действия. Задержанному инкриминируют захват заложников.