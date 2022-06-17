Мариупольцы начали обращаться за помощью с симптомами холеры и дизентерии

12:59 17 июня Киев, Украина





Начало эпидемии холеры и дизентерии, вызванной антисанитарией,



По словам Андрющенко, источники из круга коллаборантов сообщают о ежедневных обращениях 10-15 мариупольцев с диареей, рвотой и головной болью. Однако помочь людям не могут, даже установить точный диагноз сейчас не возможно, ведь реагенты для тестов россияне вывезли. Во временно оккупированном Мариуполе горожане начали обращаться в больницы с симптомами, характерными для холеры и дизентерии, рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.Начало эпидемии холеры и дизентерии, вызванной антисанитарией, мариупольские чиновники предсказывали уже несколько месяцев.По словам Андрющенко, источники из круга коллаборантов сообщают о ежедневных обращениях 10-15 мариупольцев с диареей, рвотой и головной болью. Однако помочь людям не могут, даже установить точный диагноз сейчас не возможно, ведь реагенты для тестов россияне вывезли.

“Людей просто отправляют домой. Оккупанты ограничили общение с мариупольцами по больницам. В больнице №2, где на стационаре российские военные, с позавчера они не посещают общую столовую. Все отдельное», – рассказывает Андрющенко.

Холера – это острая инфекционная болезнь, вызванная бактерией Vibrio cholerae. Ранняя диагностика и правильное лечение позволяет полностью преодолеть заболевание и обычно легкая форма завершается полным выздоровлением.



Однако тяжелые случаи требуют лечения антибиотиками и при отсутствии терапии всего за несколько дней у больного может развиться кома с возможным летальным исходом.



Наиболее интенсивным источником возбудителя являются больные с отчетливой клинической картиной холеры, которые в первые дни болезни могут выделять до 10 литров стула и рвотных масс. В неблагоприятных условиях холера быстро приобретает характер эпидемии или даже пандемии и потому возбудитель болезни отнесен к биологическим агентам, являющимся факторами биологического оружия.



Андрущенко говорит, что на Левобережье Мариуполя вчера заметили кортеж Международного Красного Креста, который привез четыре фуры гуманитарки, поэтому есть надежда, что организация вмешается в ситуацию.

"Сами оккупанты ничего не делают, даже не введен запрет на продажу живой рыбы, как одного из самых больших рисков заболевания", - отмечает чиновник.

По оценкам ВОЗ система здравоохранения на Востоке Украины из-за российского вторжения фактически оказалась на грани краха, а ситуация в Мариуполе с конца апреля настолько критична, что эксперты организации требовали немедленного гуманитарного доступа в город. Однако эти призывы остались без ответа кафиров.



Советник мэра Мариуполя сообщает, что вероятная эпидемия холера стала не единственной проблемой в городе. Так, инсулин для больных сахарным диабетом кафиры завезли низкого качества и в недостаточном объеме, поэтому больным приходится ампутировать конечности.