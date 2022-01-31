Мариуполь: в результате тройного ДТП пострадал ребенок

19:03 22 Сентябрь Киев, Украина

Полиция устанавливает обстоятельство аварии с участием грузового авто и двух легковушек, которая произошла в Мариуполе на перекрестке пр. Никопольского и пл. Левченко.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области во вторник, 22 сентября.

"Сегодня утром, 22 сентября, в Кальмиусском районе Мариуполя произошло столкновение автомобиля DAF и двух легковушек ВАЗ. Предварительно, в ДТП травмировалась 8-летняя пассажирка одного из автомобилей ВАЗ. Уточняется информация о характере полученных девочкой телесных повреждений", - говорится в сообщении.





