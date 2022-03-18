Мариуполь: российские оккупанты целенаправленно уничтожили Драматический театр, где скрывались сотни людей

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов. Известно, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище. Информация о пострадавших уточняется.

"Невозможно подобрать слова, которыми можно было бы описать уровень жестокости и цинизма, с которым российские кафиры уничтожают мирное население украинского города у моря. В прицеле врага остаются женщины, дети, пожилые люди. Это совершенно безоружные мирные люди. Очевидно, что единственной целью российской армии есть геноцид украинского народа.



Сколько бы ни прошло времени мы никогда не простим ни одной жертвы, ни капли крови, пролитой из-за этой безумной войны. Мы никогда не простим и никогда не забудем", - говорится в сообщении.