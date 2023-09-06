Мариуполь: перестрелка между "кадыровцами" и представителями местной комендатуры

08:49 13 августа Киев, Украина

Что делает враг, когда видит приближение своего позорного поражения? Конечно же пьёт! А если выпьет больше нормы – идет воевать против всех, кто попадет под руку. Что-то подобное случилось во временно оккупированном населенном пункте Урзуф под Мариуполем.

Как сообщил Мариупольский городской совет в Telegram, произошла перестрелка между "кадыровцами" и представителями местной комендатуры. Есть погибшие среди оккупантов и гражданского населения.

Отмечается, что инцидент произошел 11 августа.

"Во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем произошла перестрелка с участием "кадыровцев" и комендатуры Урзуфа", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, в результате перестрелки погибли по меньшей мере четыре оккупанта, также есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что ранения получили минимум трое гражданских.

"По одной из версий, "кадыровец" напился и расстрелял гражданских и военных россии. Знаем минимум о трех гражданских, получивших травмы после перестрелки", - написал он.

На вечер 12 августа из Урзуфа никого не выпускали. Также поселок был закрыт на въезд.

Ранее сообщалось, что российские агрессоры ужесточили проверку гражданских жителей в Мариуполе. В захваченном городе арестовали более 10 тысяч гражданских. Места их содержания и дальнейшая судьба – неизвестны.