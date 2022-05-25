Мариуполь "отброшен в средневековье" - местные жители

11:35 25 мая Киев, Украина

В Мариуполе погибли 22 тысячи человек в результате трехмесячных военных действий.

Об этом в интервью CNN заявил советник мэра города Петр Андрющенко.



Он уточнил, что названная цифра основана на информации от многочисленных контактов, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с людьми, находящимися в Мариуполе. При этом Андрющенко уверен, что реальная цифра может быть намного выше.



По словам советника, процесс перезахоронения погибших осложнен тем, что оккупанты настаивают на доставке тел в морг, а там требуют от лиц, которые их привезли, подтвердить перед камерой причастность к убийству украинских военных.



Очевидцы отмечают, что Мариуполь "отброшен в средневековье".

"В городе абсолютно темно. Единственные огни - от российских войск и российских патрулей. Повсюду запах смерти и запах огня", - отметил Андрющенко.



Советник мэра подчеркнул, что город находится в изоляции и в нем гуманитарная катастрофа.



Жители не могут свободно передвигаться, поскольку для любого передвижения по городу необходимы специальные пропуска, а система фильтрации не позволяет им уехать.