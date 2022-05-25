Мариуполь "отброшен в средневековье" - местные жители

11:35 25 мая Киев, Украина

В Мариуполе погибли 22 тысячи человек в результате трехмесячных военных действий.

 
Об этом в интервью CNN заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

Он уточнил, что названная цифра основана на информации от многочисленных контактов, которые он и другие чиновники мэрии продолжают поддерживать с людьми, находящимися в Мариуполе. При этом Андрющенко уверен, что реальная цифра может быть намного выше.

По словам советника, процесс перезахоронения погибших осложнен тем, что оккупанты настаивают на доставке тел в морг, а там требуют от лиц, которые их привезли, подтвердить перед камерой причастность к убийству украинских военных.

Очевидцы отмечают, что Мариуполь "отброшен в средневековье".
 
"В городе абсолютно темно. Единственные огни - от российских войск и российских патрулей. Повсюду запах смерти и запах огня", - отметил Андрющенко.

Советник мэра подчеркнул, что город находится в изоляции и в нем гуманитарная катастрофа.

Жители не могут свободно передвигаться, поскольку для любого передвижения по городу необходимы специальные пропуска, а система фильтрации не позволяет им уехать.