Мариуполь: неизвестный ворвался в синагогу с топором

17:44 28 Июль Киев, Украина

Еврейская община в Мариуполе сообщила о прецеденте, который произошел утром 28 июля. Неизвестный ворвался в здание синагоги с топором. Охранник преградивший путь злоумышленнику получил ранения.

."28 июля 2020 года… после утренней молитвы неизвестный ворвался в здание синагоги с топором. Он напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес ему несколько ударов топором", - отметил лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн.

Завязалась драка, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше.



Также в общине предоставили видео с камер наблюдения, где видно, как молодой человек нападает на охранника.

Сам злоумышленник, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.



По словам раввина, полиция уже занимается расследованием инцидента и поиском преступника.