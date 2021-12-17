Мариуполь: неизвестный ворвался в синагогу с топором

Еврейская община в Мариуполе сообщила о прецеденте, который произошел утром 28 июля. Неизвестный ворвался в здание синагоги с топором. Охранник преградивший путь злоумышленнику получил ранения.
Завязалась драка, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше.
Также в общине предоставили видео с камер наблюдения, где видно, как молодой человек нападает на охранника.
Также в общине предоставили видео с камер наблюдения, где видно, как молодой человек нападает на охранника.
Сам злоумышленник, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.
По словам раввина, полиция уже занимается расследованием инцидента и поиском преступника.
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