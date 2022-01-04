Мариуполь: неадекватный мужчина с топором разгромил магазин

18:22 22 Апрель Киев, Украина

В один из супермаркетов АТБ в Мариуполе ворвался агрессивный мужчина с топором и разгромил магазин, изрядно напугав покупателей. 
 
Мужчина был якобы возмущен тем, что кто-то в магазине ударил его жену из-за защитной маски.

Об этом сообщает Сайт города Мариуполя.
"Сегодня, 22 апреля, около 15:00 мариуполец ворвался с топором в супермаркет АТБ, расположенный на проспекте Нахимова, и стал все крушить на своем пути", - говорится в сообщении.
Больше всего от действий дебошира пострадали кассы и полки с сигаретами. Люди в испуге убегали от агрессивного мужчины с топором.

В пресс-службе полиции 0629 сообщили, что личность мужчины установлена на месте. Там сейчас работает полиция. Факт будет внесен в ЕРДР, но по какой именно статье правоохранители сказать пока не могут.
 
Видео инцидента появилось в социальных сетях. 
 
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