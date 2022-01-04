Мариуполь: неадекватный мужчина с топором разгромил магазин

В один из супермаркетов АТБ в Мариуполе ворвался агрессивный мужчина с топором и разгромил магазин, изрядно напугав покупателей.
Мужчина был якобы возмущен тем, что кто-то в магазине ударил его жену из-за защитной маски.
Об этом сообщает Сайт города Мариуполя.
Больше всего от действий дебошира пострадали кассы и полки с сигаретами. Люди в испуге убегали от агрессивного мужчины с топором.
В пресс-службе полиции 0629 сообщили, что личность мужчины установлена на месте. Там сейчас работает полиция. Факт будет внесен в ЕРДР, но по какой именно статье правоохранители сказать пока не могут.
Видео инцидента появилось в социальных сетях.
Внимание! На видео используется нецензурная лексика.
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