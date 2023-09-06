Мариуполь: больных выписывают из больниц, чтобы они умирали дома

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе больных людей выписывают из больниц, чтобы они умирали дома. По его словам, смертность в городе растет.
По его данным, каждую неделю в городе умирают около 400 человек. Это в два раза больше, чем было год назад, после начала оккупации.
Андрющенко утверждает, что в городе работает только одна реанимация - в больнице №2. Остальные больницы закрыты или не функционируют должным образом.
Он также говорит, что в городе наблюдается нехватка инсулина и других жизненно важных лекарств.
Андрющенко утверждает, что в городе работает только одна реанимация - в больнице №2. Остальные больницы закрыты или не функционируют должным образом.
Он также говорит, что в городе наблюдается нехватка инсулина и других жизненно важных лекарств.
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