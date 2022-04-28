Малолетний угонщик: "УАЗ", "ВАЗ-2121" и "Folkswagen Transporter" за один день

Про исчезновение трех автомобилей сообщили владельцы в Краснокутское отделение полиции Харьковской области. Как стало известно, угонщиком всех трех авто стал несовершеннолетний житель Краснокутского района, в семье которого не было автомобиля, но парню очень хотелось научиться водить.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
За сутки 14-летний житель Краснокутского района похитил три автомобиля - "УАЗ", "ВАЗ-2121" и "Folkswagen Transporter".
Сообщение об исчезновении транспортных средств поступили в Краснокутское отделение полиции 29 ноября. По адресам выезжали следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции, в ходе следственно-оперативных действий установили личность злоумышленника.
Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень угнал "УАЗ", на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на "ВАЗ-2121", подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На "Folkswagen Transporter" парень столкнулся с деревом.
В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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