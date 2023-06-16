Маленький ребенок пострадал в Херсонской области из-за обстрела российской армии

15:14 31 мая Киев, Украина

В Херсонской области пострадал маленький ребенок из-за обстрела российской армией. Александр Прокудин, председатель областной военной администрации, поделился этой информацией 31 мая.



Согласно его словам, днем российская артиллерия обстреляла поселок Широкая Балка, причем намеренно направила удар по жилому дому. В результате обстрела трехлетний ребенок получил ранения.



Руководитель ОВА пояснил, что осколки стекла нанесли ребенку травму головы. Его быстро доставили в Херсон, где медики оказывают необходимую медицинскую помощь.