Мальчика, которого искала вся Украина, нашли мертвым

07:22 06 апреля Киев, Украина

Бежавшего вместе со своей бабушкой от оккупации мальчика Сашу, нашли мертвым под Киевом. Бабушка тоже погибла.

Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила мать мальчика на своей странице в Instagram.



"Сегодня мы нашли тело Сашеньки. Я благодарю каждого, кто верил, кто помогал в поисках, спасибо каждому за ваши молитвы и веру, спасибо за поддержку. Благодаря вам мой сыночек встретился со мной. Сашенька, наш маленький ангел, уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой", - написала женщина.



Напомним, 10 марта четырехлетний Саша, его бабушка и еще шесть человек пытались переправиться через реку Днепр на лодке из Вышгородского района, который был заблокирован российскими захватчиками. В момент гребли лодка перевернулась, Сашина бабушка утонула, а ребенок в спасательном жилете упал в воду.