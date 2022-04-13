Махинация на охране транспортных объектов: столичной громаде нанесен ущерб на 3,5 млн гривен

17:20 14 июля Киев, Украина

СБУ разоблачила миллионные хищения на финансировании охраны транспортных объектов КП «Киев пастранс» Киевгосгорадминистрации (КГГА).

Об этом сообщает СБУ в среду, 14 июля.



Установлено, что должностные лица коммунального предприятия заключили договор с коммерческой структурой на обеспечение физической охраны объектов пассажирских перевозок в течение 2019-2020 гг.

"Согласно подписанному документу, представители фирмы имели целью направить на соответствующие посты квалифицированных охранников для круглосуточного дежурства. Однако сотрудники СБУ задокументировали фактическое отсутствие охраны на нескольких объектах транспортной инфраструктуры, в том числе трамвайных станциях и депо", – говорится в сообщении.

При этом бюджетные деньги, которые фирма получила во исполнение условий договора, были выведены в тень.



Сейчас руководитель охранной структуры уведомлен о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Также продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных лиц.