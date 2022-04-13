Махинация на охране транспортных объектов: столичной громаде нанесен ущерб на 3,5 млн гривен

СБУ разоблачила миллионные хищения на финансировании охраны транспортных объектов КП «Киевпастранс» Киевгосгорадминистрации (КГГА).
Об этом сообщает СБУ в среду, 14 июля.
Установлено, что должностные лица коммунального предприятия заключили договор с коммерческой структурой на обеспечение физической охраны объектов пассажирских перевозок в течение 2019-2020 гг.
Установлено, что должностные лица коммунального предприятия заключили договор с коммерческой структурой на обеспечение физической охраны объектов пассажирских перевозок в течение 2019-2020 гг.
При этом бюджетные деньги, которые фирма получила во исполнение условий договора, были выведены в тень.
Сейчас руководитель охранной структуры уведомлен о подозрении по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных лиц.
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