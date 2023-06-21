Махинации с топливом на миллиарды гривен: Фирташу сообщено о подозрении

12:36 15 мая Киев, Украина

Подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и руководители компаний, контролируемых им, организовали масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины.



По данным судебно-экономической экспертизы, только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем на 4,2 млрд грн. При этом общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составить более 18 млрд грн.



По материалам следствия, должностные лица «облгазов Фирташа» разворовывали более 70% средств, которые предполагались на закупку голубого топлива. Фактически речь идет о присвоении денег обычных украинцев, оплачивавшим коммунальные платежи.





Образовавшийся из-за этой махинации дефицит покрывали за счет голубого топлива, которое находилось в государственной собственности – облгазы просто отбирали «недополученное» топливо из газотранспортной системы Украины.



При этом государству за это почти не платили, ссылаясь на отсутствие средств. По имеющимся данным, облгазы Фирташа уплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа.



В дальнейшем фигуранты уводили деньги в тень через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур. Из года в год они наращивали ущерб для государства.



В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах и местах жительства организаторов преступной схемы.



На основании собранных доказательств Фирташа, двум руководителям ООО «РГК», руководителю ООО «ЙЭ ЭНЕРГИЯ» и пяти руководителям облгазов сообщено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).



Из них пяти фигурантам Схема заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, покупали топливо у подконтрольной ему же компании. Но в действительности получали менее 30% от проплаченного размера газа.Образовавшийся из-за этой махинации дефицит покрывали за счет голубого топлива, которое находилось в государственной собственности – облгазы просто отбирали «недополученное» топливо из газотранспортной системы Украины.При этом государству за это почти не платили, ссылаясь на отсутствие средств. По имеющимся данным, облгазы Фирташа уплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа.В дальнейшем фигуранты уводили деньги в тень через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур. Из года в год они наращивали ущерб для государства.В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах и местах жительства организаторов преступной схемы.На основании собранных доказательств Фирташа, двум руководителям ООО «РГК», руководителю ООО «ЙЭ ЭНЕРГИЯ» и пяти руководителям облгазов сообщено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).Из них пяти фигурантам подозрение сообщено заочно, поскольку они скрываются от правосудия за границей. Решается вопрос об объявлении их в международный розыск.