Махинации с банковскими картами: задержаны 75 человек

В Одессе правоохранительные органы разоблачили группу мошенников, масштаб обмана составил 500 тысяч гривен. Эту информацию сообщило Государственное управление Национальной полиции в среду, 15 июля.

Злоумышленники действовали под видом работников банковских учреждений, при этом используя SIP-телефонию. Они совершали смс-рассылку и телефонные звонки потенциальным жертвам под видом сотрудников службы безопасности различных банковских учреждений. Они входили в доверие к жертвам и, таким образом, получали данные о их банковских картах, после чего с помощью различных платежных систем воровали их средства.Правоохранители выявили метро нахождения Call-центра и провели там обыск. Как оказалось, в штабе мошенников было 40 человек персонала. В результате обысков были изъяты 12 системных блоков, мониторы к ним и гарнитуру, ноутбук, роутер, регистратор, мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи.По данному факту возбуждено производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения.