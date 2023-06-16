Махинации на сумму 206 млн грн: разоблачен случай масштабной коррупции в АО «Укрзализныця»

11:22 13 июня Киев, Украина

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли новый случай масштабной коррупции в Укрзализныце, связанный с закупками газа на сумму в 206 млн гривен.

Основной коррупционной схемой являлся базовый договор на закупку газа, к которому постоянно прикреплялись дополнительные соглашения.

"Эту схему соучастники преступления использовали, чтобы не проводить открытых торгов и систематически покупать газ по завышенным ценам. Ценовая разница распределялась между участниками сделки", - говорится в разъяснении антикоррупционеров.

Схема действовала с 2016 по 2020 годы. Расследование началось в феврале 2020 года.



К уголовной ответственности сейчас привлекается почти каждый руководитель филиала Центр обеспечения производства АО К уголовной ответственности сейчас привлекается почти каждый руководитель филиала Центр обеспечения производства АО Укрзализныця , который возглавлял предприятие с 2015 года и по сей день - всего восемь человек. Этот филиал осуществляет централизованные закупки для УЗ.