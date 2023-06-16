Махинации на сумму 206 млн грн: разоблачен случай масштабной коррупции в АО «Укрзализныця»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли новый случай масштабной коррупции в Укрзализныце, связанный с закупками газа на сумму в 206 млн гривен.
Основной коррупционной схемой являлся базовый договор на закупку газа, к которому постоянно прикреплялись дополнительные соглашения.
Схема действовала с 2016 по 2020 годы. Расследование началось в феврале 2020 года.
К уголовной ответственности сейчас привлекается почти каждый руководитель филиала Центр обеспечения производства АО Укрзализныця, который возглавлял предприятие с 2015 года и по сей день - всего восемь человек. Этот филиал осуществляет централизованные закупки для УЗ.
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